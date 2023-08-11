Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом легкого и не слишком сладкого десерта.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить малиново-йогуртовый тарт.

"Именно этот красавчик бьет все чарты в меню ресторанов по всему миру. Легкий воздушный, кисло-сладкий, с хрустящей корочкой! Сугубо преимущества!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму діаметром 23 см):

малина - 500 г

150 г сахара

150 мл холодной воды

80 г кукурузного крахмала

Для теста:

3 желтка

80 г сахарной пудры

80 г растопленного сливочного масла

1 ч.л. ванильного сахара

200-220 г муки

Для крема "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

греческий йогурт – 500 г

3 яичных белка

30 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

соль - щепотка

крахмал – 50 г

Соединяем малину с сахаром в сотейнике. Смешиваем холодную воду с крахмалом и добавляем к малине. Даем прокипеть 2 минуты, помешивая, и отставляем, чтобы начинка остыла.

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова перемешивает желтки с сахаром и растопленным маслом в однородную консистенцию. Добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель и замешиваем тесто.

"Переложить тесто между двумя листами пергамента и растянуть его с помощью скалки в слой диаметром до ~ 40 см. Снять верхний пергамент и перевернуть на разъемную форму. Разровнять бортик. Снять с помощью ножа остатки теста сверху. Распластать их в слой диаметром 12 см и завернуть в пищевую пленку. Положить в морозильник", — объясняет звезда "Мастер Шеф" Литвинова.

Далее готовим крем. Взбиваем белки в пышную пену с сахаром, затем добавляем йогурт, размешанный с крахмалом, и все перемешиваем.

Выкладываем холодную начинку на корж, сверху выкладываем слой йогуртового крема. Натираем на мелкой терке замороженное тесто сверху на крем.

Отправляем тарт выпекаться в разогретой до 160 градусов духовке 1 час. Разрезать его "Мастер Шеф" Литвинова советует уже полностью охлажденным.

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