В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить малиново-йогуртовый тарт.
"Именно этот красавчик бьет все чарты в меню ресторанов по всему миру. Легкий воздушный, кисло-сладкий, с хрустящей корочкой! Сугубо преимущества!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму діаметром 23 см):
- малина - 500 г
- 150 г сахара
- 150 мл холодной воды
- 80 г кукурузного крахмала
Для теста:
- 3 желтка
- 80 г сахарной пудры
- 80 г растопленного сливочного масла
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200-220 г муки
Для крема "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:
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- греческий йогурт – 500 г
- 3 яичных белка
- 30 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- соль - щепотка
- крахмал – 50 г
Соединяем малину с сахаром в сотейнике. Смешиваем холодную воду с крахмалом и добавляем к малине. Даем прокипеть 2 минуты, помешивая, и отставляем, чтобы начинка остыла.
Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова перемешивает желтки с сахаром и растопленным маслом в однородную консистенцию. Добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель и замешиваем тесто.
"Переложить тесто между двумя листами пергамента и растянуть его с помощью скалки в слой диаметром до ~ 40 см. Снять верхний пергамент и перевернуть на разъемную форму. Разровнять бортик. Снять с помощью ножа остатки теста сверху. Распластать их в слой диаметром 12 см и завернуть в пищевую пленку. Положить в морозильник", — объясняет звезда "Мастер Шеф" Литвинова.
Далее готовим крем. Взбиваем белки в пышную пену с сахаром, затем добавляем йогурт, размешанный с крахмалом, и все перемешиваем.
Выкладываем холодную начинку на корж, сверху выкладываем слой йогуртового крема. Натираем на мелкой терке замороженное тесто сверху на крем.
Отправляем тарт выпекаться в разогретой до 160 градусов духовке 1 час. Разрезать его "Мастер Шеф" Литвинова советует уже полностью охлажденным.
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