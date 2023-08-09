Как сообщают пропагандистские паблики, взрыв, по словам очевидцев, произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

В соседних домах, расположенных недалеко от завода, взрывной волной выбило окна.

Загорский завод с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

В частности, на заводе делают бинокли, оптические прицелы, головки самонаведения ракет.

Уже известно, что пострадали как минимум 16 человек. Власти объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, которые расположены на территории Загорского оптико-механического завода. Инцидент якобы произошел на складе пиротехники.

Компания "ПироРос" арендует помещение на территории оптико-механического завода.

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса, утверждают в экстренных службах.

В то же время некоторые СМИ предполагают, что взрыв мог стать последствием атаки неизвестного беспилотника.

Напомним, что минувшей ночью на территории Подмосковья также звучали взрывы. Власти сообщали о новой попытке беспилотников атаковать Москву.

Также взрыв слышали жители Владивостока. Он якобы прогремел в районе военно-морской базы.

Сообщается, что ФСБ запрещает рассказывать про взрыв, однако на местных каналах его обсуждали.

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