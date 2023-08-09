Очевидцы выкладывают в Сеть жуткие кадры, которые были сняты в Астраханской области и Калмыкии.

Россияне сообщают, что территории атаковали полчища саранчи, пишет Politeka.net.

Насекомые уничтожают все посевы на своем пути, их настолько много, что небо буквально потемнело.

«Я думала это дым, а это саранча»,

«Одним словом – жуть»,

«А саранча - это седьмая из десяти казней египетских? - Восьмая», «Град был, сейчас саранча»,

«Нападение саранчи — восьмая египетская казнь, знамение для фараона, чтобы тот разрешил Моисею вывести народ из Египта», - комментируют пользователи соцсетей апокалиптические кадры.

В свою очередь специалисты объясняют, что низкие температуры и большое количество осадков способствовало тому, что питаться насекомым было нечем.

«На сегодняшний день пришло время, когда саранча уже окрылилась и начала летать", - говорят эксперты.

Чтобы отогнать полчища саранчи от полей и домов жители вынуждены греметь кастрюлями.

Напомним, что ранее несколько регионов россии накрыли аномальные наводнения. Был введен режим ЧС.

Мощная стихия, в частности, добралась до Туапсе.

Также сообщалось о масштабных лесных пожарах.

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Также сообщалось, что выросло количество жертв ракетного удара по Покровску.