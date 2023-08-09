Россияне сообщают, что территории атаковали полчища саранчи, пишет Politeka.net.
Насекомые уничтожают все посевы на своем пути, их настолько много, что небо буквально потемнело.
«Я думала это дым, а это саранча»,
«Одним словом – жуть»,
«А саранча - это седьмая из десяти казней египетских? - Восьмая», «Град был, сейчас саранча»,
«Нападение саранчи — восьмая египетская казнь, знамение для фараона, чтобы тот разрешил Моисею вывести народ из Египта», - комментируют пользователи соцсетей апокалиптические кадры.
В свою очередь специалисты объясняют, что низкие температуры и большое количество осадков способствовало тому, что питаться насекомым было нечем.
«На сегодняшний день пришло время, когда саранча уже окрылилась и начала летать", - говорят эксперты.
Чтобы отогнать полчища саранчи от полей и домов жители вынуждены греметь кастрюлями.
Напомним, что ранее несколько регионов россии накрыли аномальные наводнения. Был введен режим ЧС.
Мощная стихия, в частности, добралась до Туапсе.
Также сообщалось о масштабных лесных пожарах.
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