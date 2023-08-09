Страшные ожоги тела получил подросток в Киевской области, медики пытаются спасти его жизнь.

Как рассказали в полиции Киевщины, 13-летний Никита из Бучи получил более 90% тяжелых ожогов.

Мальчик ради развлечения полез на крышу электропоезда, там его ударило током.

"Повреждения были практически несовместимы с жизнью", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, действовать необходимо было срочно, так что полицейские экстренно сопровождали скорую с пострадавшим в Ожоговый центр столицы.

Сейчас врачи борются за жизнь ребенка.

«Обращаюсь к молодежи, один миг ваших эмоциональных внезапных поисков новых впечатлений может стоить здоровье или даже жизнь. «Не толкайте пальцы в розетку!» Думайте головой!», – призвал Небитов.

Также правоохранитель обратился к родителям, призвав их интересоваться досугом детей.

Напомним, ранее стало известно о трагической гибели девочки на знаменитом пляже в Киеве.

Тело ребенка обнаружили в десяти метрах от берега.

Также сообщалось о несчастьях в Одесской области. Там погиб дедушка, пытавшийся спасти внучек.

Девочки отплыли от берега на матраце и начали кричать о помощи. Старик бросился к ним, но все закончилось трагедией.

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