По словам украинского журналиста, политолога и военнослужащего ВСУ, Кирилла Сазонова, только за первую первую неделю августа около 500 раненых оккупантов были отправлены в российский город Белгород.

«Что никак не удивляет - на этом направлении они лезут очень упорно. Хотят таки выйти на этот рубеж и угрожать Харькову и Славянску одновременно. Но не получается», - отметил Сазонов.

Военнослужащий ВСУ сообщил, что оккупантов отправляют в Ростов, а от туда тела уже «разбрасывают» по регионам, чтобы общий масштаб не был заметен. При этом это только те, кого вынесли с поля боя, кто не был сожжен в мобильных крематориях.

«Когда анализируете контрнаступ, смотрите не только на карту. Это война не за захват или освобождение территорий. Это война на уничтожение личного состава и техники противника. Кто выживет - тот и будет свободно брать территории под контроль. А кто погибнет в героической обороне или героическом наступлении - потеряет все. Так было с самого начала большого вторжения. С 24 февраля», - пояснил Кирилл Сазонов.

Боец заверил, что военное командование ВСУ это сразу поняло. В то время, как россия бросалась «в бессмысленные штурмы Лисичанска, Северодонецка и Бахмута».

«Чтобы пропагандисты могли показать карты в телевизоре. Это стало их роковой ошибкой. И теперь они говорят про новую мобилизацию. Спрашивать, куда делись 300 тысяч с частичной прошлогодней мобилизации у них не принято...», - отметил Сазонов.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты несут значительные потери на Сватово-Кременском направлении, но пытаются это скрыть

Количество раненых и погибших оккупантов резко увеличилось за последнее время. В город Сватово с целью организовать эвакуацию раненых в россию прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны рф.

Как рассказали в Генштабе, в период с 1 по 7 августа из Сватово-Кременского направления в госпиталь Белгорода отправили около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. Чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, погибших рашистов отправляют в Ростов-на-Дону.

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