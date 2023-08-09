Як повідомляють пропагандистські паблики, вибух, за словами очевидців, стався на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді.

У сусідніх будинках, розташованих неподалік заводу, вибуховою хвилею вибило вікна.

Загірський завод із 1935 року займається виробництвом спостережної техніки, медичного обладнання, лабораторних приладів, а з недавніх пір — дозиметричного обладнання та технічних засобів безпеки.

Зокрема, на заводі роблять біноклі, оптичні приціли, головки самонаведення ракет.

Вже відомо, що постраждали щонайменше 16 людей. Влада оголосила евакуацію з усіх будівель та цехів, які розташовані на території Загірського оптико-механічного заводу. Інцидент нібито трапився на складі піротехніки.

Компанія "ПіроРос" орендує приміщення на території оптико-механічного заводу.

Вибух на території заводу у Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу, стверджують в екстрених службах.

Водночас, деякі ЗМІ припускають, що вибух міг стати наслідком атаки невідомого безпілотника.

Нагадаємо, що минулої ночі на території Підмосков'я також лунали вибухи. Влада повідомляла про нову спробу безпілотників атакувати Москву.

Також вибух чули мешканці Владивостока. Він нібито прогримів у районі військово-морської бази.

Повідомляється, що ФСБ забороняє розповідати про вибух, проте на місцевих каналах його обговорювали.

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