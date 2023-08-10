На Купянско-Лиманском направлении враг сосредотачивает группировку, чтобы продвинуться как можно дальше.

Продолжаются настойчивые атаки российских оккупантов на украинские позиции в районе Купянско-Лиманского направления. Однако враг несет неоправданные потери в этом столкновении. Об этом рассказал детальнее военный эксперт Олег Жданов.

Он также провел параллель между ситуацией в Луганской области и событиями, которые когда-то развивались в Бахмуте:

"На Купянско-Лиманском направлении враг сосредотачивает группировку из 100 тысяч солдат и пытается возобновить наступательные действия. Здесь самая тяжелая ситуация – чем-то напоминает Бахмут. Они просто идут на пулеметы, даже не пригибаясь, как смертники".

Эксперт отметил, 8 августа вражеским силам удалось захватить населенный пункт Новоселовское в Луганской области. Тем временем Вооруженные Силы Украины успешно отбросили российские войска от Новоегоровки в Харьковской области.

По словам эксперта, военный путь окончания войны в Украине может быть напрямую связан с избирательной кампанией в США. В этом случае украинцы с помощью американского оружия получат победу над Россией. И Байден в этом наиболее заинтересован, так как претендует на второй президентский срок.

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