Россияне сегодня утром, 6 августа, нанесли ракетные удары по Харькову.

Предварительно установлено, что оккупанты били сегодня утром из ЗРК С-300.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, известно, что оперативные службы выехали на место обстрела, чтобы определить последствия обстрела в Холодногорском районе.

Синегубов добавил, что в эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Однако вчера вечером армия России нанесла удар авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района – в результате произошел масштабный пожар.

По предварительным данным, вчера вечером от беспощадного обстрела оккупантов погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Все детали выясняются.

Кроме того, за прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Из-за обстрелов Купянска были повреждены дома и сооружения, здания фермерского хозяйства.

Получил ранение и был госпитализирован 55 лет.

В селе Чернещина Изюмского района после обстрела повреждены частные дома, также в Волчанске Чугуевского района из-за вражеской атаки повреждено здание мясокомбината.

В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял ферму.

"На Купянском направлении наши военные надежно держат свои позиции. В минувшие сутки враг пытался вести штурмовые действия в районах Ольшаной и Синьковки, но под огнем ВСУ отступил с потерями", - говорится в сообщении.

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