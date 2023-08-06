Предварительно установлено, что оккупанты били сегодня утром из ЗРК С-300.
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, известно, что оперативные службы выехали на место обстрела, чтобы определить последствия обстрела в Холодногорском районе.
Синегубов добавил, что в эту минуту информация о пострадавших не поступала.
Однако вчера вечером армия России нанесла удар авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района – в результате произошел масштабный пожар.
По предварительным данным, вчера вечером от беспощадного обстрела оккупантов погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения. Все детали выясняются.
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Кроме того, за прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
Из-за обстрелов Купянска были повреждены дома и сооружения, здания фермерского хозяйства.
Получил ранение и был госпитализирован 55 лет.
В селе Чернещина Изюмского района после обстрела повреждены частные дома, также в Волчанске Чугуевского района из-за вражеской атаки повреждено здание мясокомбината.
В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял ферму.
"На Купянском направлении наши военные надежно держат свои позиции. В минувшие сутки враг пытался вести штурмовые действия в районах Ольшаной и Синьковки, но под огнем ВСУ отступил с потерями", - говорится в сообщении.
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