Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для этого блюда рекомендуется выбрать менее жирные части свинины, такие как задняя часть или лопатка. Если у вас есть молодой картофель, его следует варить немного короче времени, чем старый, чтобы достичь нужной мягкости, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

600 г свинины (задняя часть)

50 мл оливкового масла

500 г редиса

25 г сливочного масла

500 г картофеля

1 средняя морковь

400 мл воды

соль и перец по вкусу

100 мл белого сухого вина

1 ч. л. молотого кориандра

5-6 лавровых листов

100-150 г квашеной капусты (для подачи)

ШАГ 1: Подготовьте 600 г свинины, нарежьте ее кубиками размером около 2 см. Разогрейте сковороду с 50 мл оливкового масла и обжаривайте свинину до золотистой корки, продолжительностью примерно 15 минут. Главная цель - придать мясу золотистый оттенок, оно не должно быть полностью готовым, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2: Промойте и нарежьте 500 г редиса на четыре части каждый. Разогрейте сковороду с 25 г сливочного масла и обжаривайте редис в течение 10 минут, помешивая постоянно.

ШАГ 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, очистите 500 г картофеля и нарежьте его большими кубиками. Средней величины морковь также следует очистить и порезать.

ШАГ 4: Возьмите кастрюлю с толстым дном и слой за слоем выложите порезанный картофель, морковь, жареный редис и свинину. Залейте все 400 мл воды, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Прикрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом огне в течение 50 минут, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 5: К концу этого времени картофель и мясо должны стать мягкими. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, добавьте 100 мл белого сухого вина, 1 ч. л. молотого кориандра и 5-6 лавровых листов. Осторожно перемешайте, чтобы сохранить целостность картофеля, и продолжайте готовить еще 10 минут на низком огне, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 6: Подавайте это жаркое с свининой и горячей редиской, дополнив блюдо гарниром из квашеной капусты.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.