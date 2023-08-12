Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для этого блюда рекомендуется выбрать менее жирные части свинины, такие как задняя часть или лопатка. Если у вас есть молодой картофель, его следует варить немного короче времени, чем старый, чтобы достичь нужной мягкости, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 600 г свинины (задняя часть)
  • 50 мл оливкового масла
  • 500 г редиса
  • 25 г сливочного масла
  • 500 г картофеля
  • 1 средняя морковь
  • 400 мл воды
  • соль и перец по вкусу
  • 100 мл белого сухого вина
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 5-6 лавровых листов
  • 100-150 г квашеной капусты (для подачи)

ШАГ 1: Подготовьте 600 г свинины, нарежьте ее кубиками размером около 2 см. Разогрейте сковороду с 50 мл оливкового масла и обжаривайте свинину до золотистой корки, продолжительностью примерно 15 минут. Главная цель - придать мясу золотистый оттенок, оно не должно быть полностью готовым, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2: Промойте и нарежьте 500 г редиса на четыре части каждый. Разогрейте сковороду с 25 г сливочного масла и обжаривайте редис в течение 10 минут, помешивая постоянно.

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ШАГ 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, очистите 500 г картофеля и нарежьте его большими кубиками. Средней величины морковь также следует очистить и порезать.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

ШАГ 4: Возьмите кастрюлю с толстым дном и слой за слоем выложите порезанный картофель, морковь, жареный редис и свинину. Залейте все 400 мл воды, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Прикрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом огне в течение 50 минут, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 5: К концу этого времени картофель и мясо должны стать мягкими. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, добавьте 100 мл белого сухого вина, 1 ч. л. молотого кориандра и 5-6 лавровых листов. Осторожно перемешайте, чтобы сохранить целостность картофеля, и продолжайте готовить еще 10 минут на низком огне, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 6: Подавайте это жаркое с свининой и горячей редиской, дополнив блюдо гарниром из квашеной капусты.

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