Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для этого блюда рекомендуется выбрать менее жирные части свинины, такие как задняя часть или лопатка. Если у вас есть молодой картофель, его следует варить немного короче времени, чем старый, чтобы достичь нужной мягкости, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 600 г свинины (задняя часть)
- 50 мл оливкового масла
- 500 г редиса
- 25 г сливочного масла
- 500 г картофеля
- 1 средняя морковь
- 400 мл воды
- соль и перец по вкусу
- 100 мл белого сухого вина
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 5-6 лавровых листов
- 100-150 г квашеной капусты (для подачи)
ШАГ 1: Подготовьте 600 г свинины, нарежьте ее кубиками размером около 2 см. Разогрейте сковороду с 50 мл оливкового масла и обжаривайте свинину до золотистой корки, продолжительностью примерно 15 минут. Главная цель - придать мясу золотистый оттенок, оно не должно быть полностью готовым, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.
ШАГ 2: Промойте и нарежьте 500 г редиса на четыре части каждый. Разогрейте сковороду с 25 г сливочного масла и обжаривайте редис в течение 10 минут, помешивая постоянно.
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ШАГ 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, очистите 500 г картофеля и нарежьте его большими кубиками. Средней величины морковь также следует очистить и порезать.
ШАГ 4: Возьмите кастрюлю с толстым дном и слой за слоем выложите порезанный картофель, морковь, жареный редис и свинину. Залейте все 400 мл воды, чтобы жидкость покрыла ингредиенты. Прикрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом огне в течение 50 минут, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.
ШАГ 5: К концу этого времени картофель и мясо должны стать мягкими. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, добавьте 100 мл белого сухого вина, 1 ч. л. молотого кориандра и 5-6 лавровых листов. Осторожно перемешайте, чтобы сохранить целостность картофеля, и продолжайте готовить еще 10 минут на низком огне, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
ШАГ 6: Подавайте это жаркое с свининой и горячей редиской, дополнив блюдо гарниром из квашеной капусты.
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