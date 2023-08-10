На днях состоялся саммит в саудовской Джидде, где представители разных стран обсуждали план мира для Украины. Участие в этом мероприятии принимал и Китай, и судя по результатам, Си Цзиньпин заставил нервничать Путина.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, Китай остается при своей позиции, и она не проукраинская, и тем более не пророссийская, и Китай всегда будет придерживаться своей позиции.

"Главное, чего мы достигли, мы заставили китайцев принять участие в великом хугаре, они показали, что они ближе к цивилизованному миру, чем россия, и мы заставили нервничать россию. Китай другого не мог россии сказать, и он ничего не сказал. А мы с самого начала говорили Китаю, что ваш план тоже интересный, но давайте договоримся только про один пункт – территориальная целостность Украины. И то что мы уважаем статут ООН. Мы имеем предметный повод начать дальше общаться", - говорит Виктор Ягун.

По словам эксперта, никто с Путиным вести переговоры не будет, вот что должны понять во всем мире.

"Потому что Путин, как международный преступник, а эту санкцию Международный криминальный суд никогда не снимет. И вести с ним переговоры никто не будет. Придет там какой-то условный Мишустин, или уто-то там за него, ну возможно начнем где-то какие-то консультации, даже если их войска пребывают на нашей территории. Но то, что они здесь не останутся – это для нас однозначно. Поэтому, позиция Китая для нас была важна в одном – что они уважают территориальную целостность Украины", - сказал эксперт.

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