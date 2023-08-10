На днях состоялся саммит в саудовской Джидде, где представители разных стран обсуждали план мира для Украины. Участие в этом мероприятии принимал и Китай, и судя по результатам, Си Цзиньпин заставил нервничать Путина.
Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.
По его словам, Китай остается при своей позиции, и она не проукраинская, и тем более не пророссийская, и Китай всегда будет придерживаться своей позиции.
"Главное, чего мы достигли, мы заставили китайцев принять участие в великом хугаре, они показали, что они ближе к цивилизованному миру, чем россия, и мы заставили нервничать россию. Китай другого не мог россии сказать, и он ничего не сказал. А мы с самого начала говорили Китаю, что ваш план тоже интересный, но давайте договоримся только про один пункт – территориальная целостность Украины. И то что мы уважаем статут ООН. Мы имеем предметный повод начать дальше общаться", - говорит Виктор Ягун.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Огромную авиабомбу россияне сбросили на украинский город ночью: печальные кадры последствий
Массированная атака беспилотников, вспыхнул страшный пожар: "Эвакуация населения..."
Угроза полного окружения: оккупанты решили устроить ВСУ ловушку в Авдеевке
ВСУ обхитрили россиян и рванули вперед там, где никто не ожидал: "У оккупантов истерика"
По словам эксперта, никто с Путиным вести переговоры не будет, вот что должны понять во всем мире.
"Потому что Путин, как международный преступник, а эту санкцию Международный криминальный суд никогда не снимет. И вести с ним переговоры никто не будет. Придет там какой-то условный Мишустин, или уто-то там за него, ну возможно начнем где-то какие-то консультации, даже если их войска пребывают на нашей территории. Но то, что они здесь не останутся – это для нас однозначно. Поэтому, позиция Китая для нас была важна в одном – что они уважают территориальную целостность Украины", - сказал эксперт.
Последние новости Украины:
Напомним, ВСУ обхитрили россиян и рванули вперед там, где никто не ожидал: "У оккупантов истерика".
Как сообщала Politeka, Сильнейший взрыв под Москвой: в небе столб черного дыма, в домах вылетели окна.
Также Politeka писала, что Будут бежать в россию вплавь: ВСУ готовят новый котел для оккупантов, эксперт назвал условия.