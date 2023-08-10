В России заявили о новой ночной атаке на территорию россии и аннексированном Крыму.

В Минобороны страны-агрессорши утверждают, что якобы была атака 13 беспилотников.

Так, два БПЛА, летевших по направлению к Москве, были уничтожены в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Возле Севастополя также были сбиты два БПЛА, еще 9 угнетены средствами радиоэлектронной борьбы.

Добавим, что план «Ковёр» был введен в аэропорту Внуково. По данным российских СМИ, было задержано более десяти рейсов на вылет и прилет.

План «Ковёр» вводится, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты.

Также российские паблики сообщают о мощном пожаре под Москвой, вспыхнувшем после взрывов.

В МЧС Московской области заверили, что взрывы в Домодедово связаны с пожаром на автосервисе на площади 1000 кв.

Столб дыма был виден в радиусе нескольких десятков километров.

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