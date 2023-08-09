За словами українського журналіста, політолога та військовослужбовця ЗСУ, Кирила Сазонова, лише за перший перший тиждень серпня близько 500 поранених окупантів було відправлено до російського міста Бєлгорода.

«Що ніяк не дивує – на цьому напрямі вони лізуть дуже завзято. Хочуть таки вийти на цей рубіж та погрожувати Харкову та Слов'янську одночасно. Але не виходить», - наголосив Сазонов.

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Військовослужбовець ЗСУ повідомив, що окупантів відправляють до Ростова, а звідти тіла вже «розкидають» по регіонах, щоб загальний масштаб не був помітний. При цьому це тільки ті, кого винесли з поля бою, кого не спалили в мобільних крематоріях.

«Коли аналізуєте контрнаступ, дивіться не лише на карту. Це війна не за захоплення чи визволення територій. Це війна на знищення особового складу та техніки супротивника. Хто виживе – той і вільно братиме території під контроль. А хто загине у героїчній обороні чи героїчному наступі – втратить усе. Так було від початку великого вторгнення. З 24 лютого», - пояснив Кирило Сазонов.

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Боєць запевнив, що військове командування ЗСУ це одразу зрозуміло. Тоді як росія кидалася «в безглузді штурми Лисичанська, Сєвєродонецька та Бахмута».

«Щоб пропагандисти могли показати карти у телевізорі. Це стало їхньою фатальною помилкою. І тепер вони кажуть про нову мобілізацію. Запитувати, куди поділися 300 тисяч із часткової торішньої мобілізації, у них не прийнято...», - зазначив Сазонов.

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Додамо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти зазнають значних втрат на Сватово-Кременському напрямку, але намагаються це приховати.

Кількість поранених та загиблих окупантів різко збільшилася останнім часом. У місто Сватове з метою організувати евакуацію поранених у Росію прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного шпиталю міністерства оборони Росії.

Як розповіли в Генштабі, у період з 1 по 7 серпня зі Сватово-Кременського напрямку до госпіталю Білгорода відправили близько 500 окупантів із вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. Щоб приховати реальну кількість втрат на фронті, загиблих рашистів відправляють у Ростов-на-Дону.

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