В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить рулет из баклажанов.

"Большое преимущество и удобство этого рулета в том, что можно сделать заготовку и положить в холодильник, а запечь перед подачей на стол", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 700 г

вода – 4 л

2 ст.л. соли

Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

фарш мясной – 500 г

томатное пюре - 200 г

лук – 150 г

сладкий перец – 150 г

чеснок – 2 зуб.

масло гхи - 10 г

свежая петрушка 40 г

паприка – 5 г

кориандр – 3 г

соль, перец по вкусу

моцарелла для пиццы - 120 г

40 г оливкового масла + 1/2 ч.л. паприки для смазки баклажанов

Нарезаем баклажаны вдоль тоненькими ломтиками. Растворяем в воде соль и выкладываем туда нарезанные баклажаны.

Лук и перец "Мастер Шеф" Литвинова нарезает кубиком (брунуаз), чеснок также нарезает и поджаривает все 5-8 минут на топленом сливочном масле. Добавляем мясной фарш и обжариваем, постоянно помешивая и разминая, чтобы не было комочков. Добавляем томатное пюре, специи и измельченную петрушку. Снимаем сковороду с плиты.

Баклажаны достаем из воды и отжимаем.

"Натереть половину моцареллы на лист пергамента (перед этим положить его на противень) и распределить равномерно по листу. Выложить баклажаны как на видео и смазать смесью масла, паприки, кориандра, соли и перца по вкусу и запечь в духовке при 180 градусах 25 минут. Сверху на баклажаны выложить начинку и натереть моцареллу равномерно по всей поверхности", - объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Закручиваем баклажаны с начинкой с помощью пергамента в ролл. Смесью растительного масла с паприкой смазываем рулет кисточкой сверху и сбоку и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

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