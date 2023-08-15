В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить рулет из баклажанов.
"Большое преимущество и удобство этого рулета в том, что можно сделать заготовку и положить в холодильник, а запечь перед подачей на стол", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 700 г
- вода – 4 л
- 2 ст.л. соли
Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:
- фарш мясной – 500 г
- томатное пюре - 200 г
- лук – 150 г
- сладкий перец – 150 г
- чеснок – 2 зуб.
- масло гхи - 10 г
- свежая петрушка 40 г
- паприка – 5 г
- кориандр – 3 г
- соль, перец по вкусу
- моцарелла для пиццы - 120 г
- 40 г оливкового масла + 1/2 ч.л. паприки для смазки баклажанов
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Нарезаем баклажаны вдоль тоненькими ломтиками. Растворяем в воде соль и выкладываем туда нарезанные баклажаны.
Лук и перец "Мастер Шеф" Литвинова нарезает кубиком (брунуаз), чеснок также нарезает и поджаривает все 5-8 минут на топленом сливочном масле. Добавляем мясной фарш и обжариваем, постоянно помешивая и разминая, чтобы не было комочков. Добавляем томатное пюре, специи и измельченную петрушку. Снимаем сковороду с плиты.
Баклажаны достаем из воды и отжимаем.
"Натереть половину моцареллы на лист пергамента (перед этим положить его на противень) и распределить равномерно по листу. Выложить баклажаны как на видео и смазать смесью масла, паприки, кориандра, соли и перца по вкусу и запечь в духовке при 180 градусах 25 минут. Сверху на баклажаны выложить начинку и натереть моцареллу равномерно по всей поверхности", - объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Закручиваем баклажаны с начинкой с помощью пергамента в ролл. Смесью растительного масла с паприкой смазываем рулет кисточкой сверху и сбоку и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
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