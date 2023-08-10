Хотя в наступательных операциях использование мин ограничено, они могут быть применены на направлениях оборонительных боев

При правильном обезвреживании мин можно повторно применять их в военных операциях. Таким образом, разминирование полей может не только обеспечить безопасность, но и пополнить запасы мин для будущего использования в конфликте с рф. Об этом высказался военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию на фронте и рассказывая об успехах и продвижениях ВСУ.

Как известно, оккупанты заминировали линию обороны довольно давно и усиленно ее пытались укрепить все это время. ВСУ же занимались разминированием и попытками проложить себе путь к прорыву от первой ко второй линии обороны.

Для повторного использования мин необходимо провести специализированное разряжание мин, исключив возможность их взрыва. Это включает в себя снятие взрывателя и других устройств, которые активируют мину. Таким образом, после такой обработки мину можно снова установить и использовать в качестве оружия против противника.

Эксперт отметил, что минные поля эффективно используются в оборонительных стратегиях. Хотя в наступательных операциях их использование ограничено, они могут быть применены на направлениях оборонительных боев:

"Но на тех направлениях, где мы ведем оборонительные бои, эти мины вполне даже могут быть применены. Для построения оборонительных рубежей на наших границах северной и северо-восточной эти мины вполне могут быть применены" - делится эксперт.

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