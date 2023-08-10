По предварительным данным, травмы получили шесть человек, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Оккупанты накрыли смертоносным огнем из артиллерии Белозерку.
«Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь», - рассказали в ОГА.
Среди раненых есть человек с тяжелыми травмами. Все пострадавшие госпитализированы.
Добавим, что россияне каждый день уничтожают Херсонщину, убивая и калеча украинцев, из разных видов вооружений.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Переселенка оказалась предательницей, теперь ей светит пожизненное: что она успела натворить
Новое бедствие обрушилось на россию после наводнений и пожаров: "Я думала, это дым, а это…"
Трагедией обернулись развлечения под Киевом: идет борьба за жизнь 13-летнего Никиты
Оккупанты провалили наступление на южном фронте, эксперт поделился: "Создает перспективу..."
Так, только за прошедшие сутки оккупанты наносили удары из артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА.
Под прицелом – гражданская инфраструктура, в частности, социальная, места скопления людей. В результате очередных террористических атак России пострадали мирные люди, повреждены медицинское учреждение, детский сад, жилая застройка и складские помещения.
Из авиации российская армия нанесла удары по Одрадокаменке и Николаевке.
"Под плотным артиллерийским огнем врага находилось Никольское, там ранения получила 58-летняя женщина, которую в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - сообщают в полиции.
От вражеских обстрелов со временно оккупированного левого берега Днепра пострадали Корабельный и Днепровский районы Херсона, центр города и прибрежная зона подвергались концентрированным ударам противника.
В микрорайоне «Корабел» враг атаковал многоэтажки и детский сад, ранение получил 72-летний мужчина.
Также с Херсонщины пришло очередное страшное известие - 16-летняя девушка, получившая тяжелые ранения 31 июля во время обстрела армией РФ Корабельного района Херсона, скончалась августа в больнице.
Последние новости Украины:
Госпереворот в Украине – подробности масштабного сговора.
Растет количество жертв ракетного удара по Запорожью.