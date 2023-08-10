Украинские спецподразделения предприняли попытку осуществления рейда на левый берег, и она была довольно успешной в районе села Козачьи Лагеря. Это серьезное сдерживание значительной части военных в районе оккупированной Херсонщины. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, анализируя ситуацию на фронте за последние сутки.

«Был осуществлен рейд на левый берег Днепра нашими силами специальных операций. Источники, информировавшие об этом, сходятся на одном мнении. Наши ССО, переправившись на левый берег, выбили с позиций 1322 батальон, похоже, мотострелковый батальон. Это позволило создать опорный пункт на левом берегу.

Дальнейшие условия создают все для окружения находящихся там подразделений. Уже и по данным российских военкоров, 18 человек пропали без вести. По данным у нас, у нас действительно есть плененные российские солдаты, которые информируют наших военных об обстановке» - делится эксперт.

Также известно, продолжаются настойчивые атаки российских оккупантов на украинские позиции в районе Купянско-Лиманского направления. Однако враг несет неоправданные потери в этом столкновении.

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