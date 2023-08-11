На Купянском направлении можно выделить две возможные цели, которые преследует противник: во-первых, он стремится добиться переброски всего резерва ВСУ на этот участок фронта, и, во-вторых, он пытается выбить украинских защитников за пределы реки.
По словам эксперта, выбор Купянского направления атаки не случайный, а следствие определенных обстоятельств и планов врага. Он утверждает, что Кремль стремится к заметным победам и успехам в конфликте. В этом контексте Купянское направление представляет собой единственный путь, по которому армия оккупантов может продвигаться вперед.
"На Купянском направлении противник сконцентрировал разнообразные силы, однако для широкомасштабных операций такой состав недостаточен, особенно учитывая необходимость форсирования четырех рек" - делится эксперт.
Для достижения какого-либо заметного успеха им потребуется захватить город Лиман. Несмотря на имеющуюся армию в сто тысяч солдат, Свитан отмечает, что достижение этой цели будет крайне трудным.
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Также по словам эксперта, уже около недели-полторы ВСУ работают, чтобы отбить Урожайное. Россияне пытались как как-то атаковать рядом расположенное Старомайорское и вернуть его под свой контроль, закрепиться там, но у них это не получилось.
"Потому сейчас Урожайное с трех сторон под обстрелом – с севера с юга и с запада, и я думаю ближайшее время россияне потеряют Урожайное", - говорит эксперт.
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