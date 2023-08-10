Факельное горение из задвижки установки по производству бензина вспыхнуло на территории «Мозырский НПЗ» в городе Мозыре Гомельской области в Беларуси.
Как сообщает МЧС Беларуси, причина возгорания на Нефтеперерабатывающем заводе сейчас устанавливается.
"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО «Мозырский НПЗ» в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается", - говорится в сообщении беларуссикх спасателей.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Ситуация ухудшилась, готовится новая принудительная эвакуация: кто из украинцев вынужден будет покинуть дома
Новый смертельный удар по жилому кварталу: число погибших растет, разрушены храм и магазины
ВСУ обхитрили россиян и рванули вперед там, где никто не ожидал: "У оккупантов истерика"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Однако ранее СБУ сообщала, что рф хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.
Служба безопасности Украины накануне сообщила, что в ведомстве есть разведданные, которые свидетельствуют о подготовке россиянами масштабной провокации «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
В СБУ сообщали, что подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных стран и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом «вагнеровцев».
Последние новости Украины:
Новое бедствие обрушилось на россию после наводнений и пожаров: "Я думала, это дым, а это…".
Россияне убили молодого парня на Днепропетровщине, есть раненые.
Также сообщалось, что выросло количество жертв ракетного удара по Покровску.