На Мозырском НПЗ в Беларуси произошел пожар.

Факельное горение из задвижки установки по производству бензина вспыхнуло на территории «Мозырский НПЗ» в городе Мозыре Гомельской области в Беларуси.

Как сообщает МЧС Беларуси, причина возгорания на Нефтеперерабатывающем заводе сейчас устанавливается.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО «Мозырский НПЗ» в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается", - говорится в сообщении беларуссикх спасателей.

Однако ранее СБУ сообщала, что рф хочет использовать «вагнеровцев» для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины.

Служба безопасности Украины накануне сообщила, что в ведомстве есть разведданные, которые свидетельствуют о подготовке россиянами масштабной провокации «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

В СБУ сообщали, что подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных стран и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом «вагнеровцев».

Последние новости Украины:

Новое бедствие обрушилось на россию после наводнений и пожаров: "Я думала, это дым, а это…".

Россияне убили молодого парня на Днепропетровщине, есть раненые.

Также сообщалось, что выросло количество жертв ракетного удара по Покровску.