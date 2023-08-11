К началу осени украинские военные смогут начать наступление на Крымском направлении, и в результате оккупанты будут нуждаться в средствах передвижения по воде, чтобы справиться с новой ситуацией. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Он выразил мнение, что весьма положительные новости относительно Крыма могут появиться еще до начала осени. В том же контексте он прояснил свою точку зрения относительно ситуации с новыми чрезвычайными ситуациями в Крыму.

Эксперт добавил, в случае тревоги, российская сторона также готова активировать системы дымовой защиты. Они могут реагировать на движение наших воздушных и ракетных средств, а также беспилотников, применяя специальные генераторы дымовых завес. Например, дымовые завесы использовались в попытке закрыть видимость Крымского моста.

"Использование подобных методов не является оптимальным для российской стороны. В прошлый раз им помешал ветер прикрыться" - рассказал эксперт.

По словам эксперта, также выбор Купянского направления атаки оккупантов не случайный, а следствие определенных обстоятельств и планов врага. Он утверждает, что Кремль стремится к заметным победам и успехам в конфликте.

В этом контексте Купянское направление представляет собой единственный путь, по которому армия оккупантов может продвигаться вперед.

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