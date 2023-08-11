Россияне активно используют железные дороги, их армия также в основном передвигается по железной дороге, не сильно используя и пересаживаясь на автомобильный транспорт. А то количество боеприпасов, которые надо вести им, автомобильным транспортным не перевезешь. Об этом рассказал Роман Свитан, бывший военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

«Поэтому сейчас важно пресечь их движение по железнодорожному сообщению. То есть, если бить по мостам, так бить по ж/д мостам, бить по Крымскому мосту, по ж/д переходу – не по автомобильному, а именно по ж/д переходу. В районе той же Волновахи оккупанты до сих пор с Мариуполя движутся по железной дороге и это не так далеко от линии фронта, до Токмака они таскают свою технику.

Есть много железнодорожных станций, через которые идет мощнейший трафик, через Дебальцево идет большой поток военной амуниции, он снабжает три как минимум фронта – это и Луганское направление, Донецкое, Запорожское» - делится эксперт, подмечая, почему ВСУ выбирают цель – удары не только по мостам.

Он также добавляет, если выполним такую задачу по пересечению логистических цепочек, половина фронта у россиян просто посыплется, им не будет чем защищаться.

Эксперт добавил, после того как украинские вооруженные силы успешно прорвутся через Крымский мост, достигнут населённого пункта Армянск, уничтожат мосты и установят огневой контроль над выходом из Арабатской стрелки,у рф действительно будут проблемы.

Единственным вариантом для россиян в таком случае станет демонстрация "жеста доброй воли".

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