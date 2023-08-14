Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как правильно приготовить кетчуп, который можно хранить зимой.

Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко пишет, для данного соуса лучше использовать красную алычу, чтобы имитировать кетчуповый цвет. Хотя желтая алыча также будет вкусной, красная алыча обычно обладает немного кисловатым вкусом, который лучше сочетается с соусом.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, для удобства хранения зимой, рекомендуется упаковывать кетчуп в небольшие баночки. Из данного количества ингредиентов получится около 5 банок по 0,3 л или 3 банки по 0,5 л. Перед тем как разлить кетчуп в банки, важно провести процедуру стерилизации, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 кг красной алычи

200 г сахара

2 ст.л. соли

2 ч.л. хмели-сунели

2 ч.л. кориандра

2 ч.л. паприки

1 ч.л. острого перца

20 зубчиков чеснока

4 ст.л. томатной пасты

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ КЕТЧУПА ИЗ АЛИЧИ:

ШАГ 1: Промойте 2 кг алычи, удалите косточки и поместите плоды в кастрюлю. Варите их в течение 25 минут до получения пюре, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2: "Мастер Шеф" Клопотенко также добавляет, добавьте 200 г сахара, 2 ст.л. соли, по 2 ч.л. хмели-сунели, кориандра и паприки, а также 1 ч.л. острого перца. Тщательно перемешайте и варите еще 15 минут. Подготовьте и стерилизуйте банки.

ШАГ 3: Внесите 20 зубчиков чеснока, пропущенного через пресс, и 4 ст.л. томатной пасты. Хорошо перемешайте и варите еще 10 минут.

ШАГ 4: Используя погружной блендер, взбейте кетчуп до получения однородной массы, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 5: Разлейте готовый кетчуп по заранее стерилизованным банкам, закройте стерильными крышками и оставьте для остывания.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.