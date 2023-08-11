Как сообщают российские экстренные службы, в Одинцово горит склад площадью около 2 тысяч кв. м.

Из-за пожара полностью обвалились кровля и перекрытия. На кадрах, которые публикуют в Сети видно, что небо от огня стало красным.

Очевидцы сообщают, что слышали взрывы перед пожаром.

Напомним, в ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области. Перед возгоранием там также были слышны взрывы. По официальным данным загорелся автосервис, однако пожар совпал с якобы атакой беспилотников, о котором сообщали мэр москвы собянин и минобороны рф.

Беспилотники, как утверждалось, были сбиты.

Напомним также об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.

Известно, что на заводе выпускали продукцию военного назначения. Но по официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники компании, которая арендовала у завода помещения.

Отметим, что Загорский оптико-механический завод не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Данную информацию выснили журналисты, проанализировав госконтракты завода.

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Напомним о новом серьезном ЧП на ЗАЭС.

Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.

Кроме того, Politeka.net писала о страшном ДТП под Николаевом.