Как сообщают российские экстренные службы, в Одинцово горит склад площадью около 2 тысяч кв. м.
Из-за пожара полностью обвалились кровля и перекрытия. На кадрах, которые публикуют в Сети видно, что небо от огня стало красным.
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Очевидцы сообщают, что слышали взрывы перед пожаром.
Напомним, в ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области. Перед возгоранием там также были слышны взрывы. По официальным данным загорелся автосервис, однако пожар совпал с якобы атакой беспилотников, о котором сообщали мэр москвы собянин и минобороны рф.
Беспилотники, как утверждалось, были сбиты.
Напомним также об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.
Известно, что на заводе выпускали продукцию военного назначения. Но по официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники компании, которая арендовала у завода помещения.
Отметим, что Загорский оптико-механический завод не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".
Данную информацию выснили журналисты, проанализировав госконтракты завода.
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Напомним о новом серьезном ЧП на ЗАЭС.
Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.
Кроме того, Politeka.net писала о страшном ДТП под Николаевом.