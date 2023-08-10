В Міноборони країни-агресорки стверджують, що нібито була атака 13 безпілотників.
Так, два БПЛА, що летіли у напрямку Москви, були знищені в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області.
Біля Севастополя також було збито два БПЛА, ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.
Додамо, що план «Килим» було введено в аеропорту Внуково. За даними російських ЗМІ, було затримано більше десяти рейсів на виліт та на приліт.
План «Килим» запроваджується, коли в небі виявлено невідомі літаючі об'єкти.
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Також російські пабліки повідомляють про потужну пожежу під Москвою, яка спалахнула після вибухів.
У МНС Московської області запевнили, що вибухи в Домодєдово пов’язані із пожежою на автосервісі на площі 1000 кв.м.
Стовп диму було видно в радіусі кількох десятків кілометрів.
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