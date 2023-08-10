У Росії заявили про нову нічну атаку на територію росії і анексований Крим.

В Міноборони країни-агресорки стверджують, що нібито була атака 13 безпілотників.

Так, два БПЛА, що летіли у напрямку Москви, були знищені в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області.

Біля Севастополя також було збито два БПЛА, ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.

Додамо, що план «Килим» було введено в аеропорту Внуково. За даними російських ЗМІ, було затримано більше десяти рейсів на виліт та на приліт.

План «Килим» запроваджується, коли в небі виявлено невідомі літаючі об'єкти.

Також російські пабліки повідомляють про потужну пожежу під Москвою, яка спалахнула після вибухів.

У МНС Московської області запевнили, що вибухи в Домодєдово пов’язані із пожежою на автосервісі на площі 1000 кв.м.

Стовп диму було видно в радіусі кількох десятків кілометрів.

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