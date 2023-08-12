На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить яблочный пирог с безе.

"Нежная начинка из яблок, хрустящая меренга сверху и песочный корж снизу. Три слоя, которые дополняют друг друга и по вкусу, и по консистенции. Его не стыдно и в ресторане подавать, выглядит стильно, стабильный и очень вкусный", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 22 см)

мука – 200 г

сливочное масло (холодное) – 100 г

сахарная пудра – 100 г

яйцо - 1 шт

соль - щепотка

Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

яблоки – 700 г

100 мл воды

сахар – 50-70 г

крахмал – 40 г

Для безе

яичный белок – 2 шт.

сахар – 100 г

Соединяем яйца, сахар, соль, холодное масло, муку и быстро замешиваем тесто. Выкладываем его между двумя листами пергамента и раскатываем в круг диаметром ~30 см.

Один лист пергамента "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова перекладывает на дно формы, раскатанное тесто переворачивает в форму, формирует бортик и отправляет основу пирога в морозильную камеру на 1 час.

Яблоки разрезаем на четвертинки, чистим от сердцевины, вместе с водой отправляем их в сотейник и провариваем до готовности. Взбиваем яблоки блендером. При этом по желанию можно добавить немного сахара, ванили, корицы.

Крахмал смешиваем с холодной водой и добавляем к яблокам. Даем массе прокипеть две минуты и отставляем, чтобы начинка полностью остыла.

Когда корж полностью замерзнет, ​​накрываем бортик пергаментом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Меренгу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сбивает в массу с острыми пиками и перекладывает в кондитерский мешок.

Когда корж будет готов, выкладываем на него яблочное пюре, а сверху аккуратно отсаживаем меренгу, как на видео. Запекаем пирог при 160 градусах 50 минут.

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