На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить яблочный пирог с безе.
"Нежная начинка из яблок, хрустящая меренга сверху и песочный корж снизу. Три слоя, которые дополняют друг друга и по вкусу, и по консистенции. Его не стыдно и в ресторане подавать, выглядит стильно, стабильный и очень вкусный", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 22 см)
- мука – 200 г
- сливочное масло (холодное) – 100 г
- сахарная пудра – 100 г
- яйцо - 1 шт
- соль - щепотка
Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:
- яблоки – 700 г
- 100 мл воды
- сахар – 50-70 г
- крахмал – 40 г
Для безе
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- яичный белок – 2 шт.
- сахар – 100 г
Соединяем яйца, сахар, соль, холодное масло, муку и быстро замешиваем тесто. Выкладываем его между двумя листами пергамента и раскатываем в круг диаметром ~30 см.
Один лист пергамента "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова перекладывает на дно формы, раскатанное тесто переворачивает в форму, формирует бортик и отправляет основу пирога в морозильную камеру на 1 час.
Яблоки разрезаем на четвертинки, чистим от сердцевины, вместе с водой отправляем их в сотейник и провариваем до готовности. Взбиваем яблоки блендером. При этом по желанию можно добавить немного сахара, ванили, корицы.
Крахмал смешиваем с холодной водой и добавляем к яблокам. Даем массе прокипеть две минуты и отставляем, чтобы начинка полностью остыла.
Когда корж полностью замерзнет, накрываем бортик пергаментом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Меренгу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сбивает в массу с острыми пиками и перекладывает в кондитерский мешок.
Когда корж будет готов, выкладываем на него яблочное пюре, а сверху аккуратно отсаживаем меренгу, как на видео. Запекаем пирог при 160 градусах 50 минут.
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