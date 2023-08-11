Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в СБУ.
Отмечается, что собрана доказательная база на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины, поддержавшего вооруженную агрессию РФ.
На основании собранных доказательств Симоненко уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Также в СБУ рассказали подробности, как Петр Симоненко скрылся из Украины и где он сейчас.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Обстановка в Лавре быстро накаляется, прибыл спецназ: "С сегодняшнего дня..."
Украине нужно требовать от союзников пушки м40 — это важнее F16 и Атакамс: израильский доброволец
Огромную авиабомбу россияне сбросили на украинский город ночью: печальные кадры последствий
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Когда Киевщина находилась в оккупации, Петр Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его «эвакуации» в страну-агрессор.
«Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России», - рассказали в СБУ.
Петр Симоненко лично встречал русских спецназовцев, принимал их в своем доме. Известно, что в период с 4 по 8 марта 2022-го Симоненко и его близкие в сопровождении оккупантов покинул территорию Украины через вражеские блокпосты.
Тогда Симоненко оказался на территории Беларуси.
Оттуда Петр Симоненко уже переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза».
«Это полностью прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым. Именно по его указанию, Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики москвы», - подчеркнули в СБУ.
По указанию Зюганова в октябре 2022-го Симоненко принял участие в так называемой «22-й «Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время выступления Симоненко, в частности, пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «л/днр».
Кроме того, по данным следствия, 21 – 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде «антифашистского форума», который проходил в Минске.
«Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия России», - отметили в СБУ.
В свою очередь в Офисе Генерального прокурора сообщили, что экс-лидеру запрещенной «Коммунистической партии Украины» инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или к захвату государственной власти, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (в. 3 ст. 109 ). ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).
Последние новости Украины:
Сын экс-нардепа решился на ужасное преступление – "заказал" убийство депутата.
Госпереворот в Украине: подробности масштабного сговора
Государство потеряло огромные деньги из-за халатности чиновника Минобороны.