Не так давно появились информация, что СБУ задержала информаторку, которая работала на Россию и готовила определенные ракетные удары по Николаевской области, в частности, когда там был президент Украины. Подобные предатели во время войны есть всегда, однако терпеть возросло количество случаев, когда их успешно задерживают.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, благодаря Службе безопасности Украины в тот раз, когда приезжал президент, они очень оперативно и качественно отработали по поимке предательницы. Как отмечает Виталий Ким, в последнее время увеличивается количество процентов задерживаемых.

"Я могу сказать что, ну не увеличивается количество предателей, они везде есть, но увеличивается количество процентов задерживаемых, они ловятся. Это благодаря опыту, который мы приобрели уже за полтора года работы против диверсионной деятельности оккупантов. Потому процент сейчас людей, которые попадаются с предателей, гораздо больше там. Вот вижу, что только-только он начал, только думает, что сейчас что-то будет, его хлоп, и увезли", - рассказал Виталий Ким.

По словам чиновника, такие моменты его очень радуют. Он отмечает, что сейчас охота на предателей происходит лучше и более качественно.

"Поэтому работа продолжается, в разработке достаточное количество сейчас людей, которых мы мониторим", - подытожил Виталий Ким.

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Напомним, Виталий Ким показал предателя, работавшего на спецслужбы рф: готовил удары по железнодорожным мостам.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким сообщил о несчастье: среди раненых 15-летняя девушка.

Также Politeka писала, что Виталий Ким рассказал, какой будет Николаевщина после войны: "Сейчас работаем над стратегией...".