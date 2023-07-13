Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, якою буде Миколаївська область після війни. Про це очільник регіону розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Це порт, це сільське господарство, це туризм, цієї IT, це суднобудування. Зараз працюємо над стратегією суднобудування, залучили і міністерство та "Укроборонпром", з усіма проговорили і є бачення, як можна отримати державне замовлення для того, щоб почати відновлювати суднобудівне потенціал. Це не диво, чудес не буде. Якщо уряд і президент ухвалять стратегію, над якою ми ще працюємо, то там будуть замовлення щодо будівництва річкового флоту цивільного", - розповів голова області Віталій Кмі.

Керівник регіону додав, що замовлення обов'язково будуть, адже такого на даний момент немає в Україні подібних пропозицій на ринку. І буде дуже добре просто прибрати фури з доріг у місті та перемістити вантажі на річку. Ця програма розпочала вже свою роботу у 21-му році. Вже все за цю ідею, лише треба почати це робити. Не варто забувати, що для цього необхідно вирішити проблему з міськими мостами, щоб вантажі могли проходити.

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