Сегодня утром оккупанты попали в гражданский объект в Ивано-Франковской области. Жертвой атаки стал ребенок.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Прикарпатью. Есть попадания по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!", - сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

Известно, что в результате утренней атаки "кинжалами" одна из ракет ударила по территории частного дома, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.

Взрывной волной и обломками частично разрушена хозяйственная постройка.

Напомним, что в Киеве обломки еще одной ракеты, которую россияне запустили утром 10 августа, упали в Оболонском районе на территории детской больницы.

«Во время последней воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков в Днепровском и Оболонском районах.

В Оболонском районе города обломки рухнули на территорию детской больницы. Повреждений, возгораний и пострадавших нет. Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района», – сообщили в КМВА.

На данный момент в Киеве о пострадавших не сообщается.

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Взрывы прогремели в разніх уголках Украины: началась ракетная атака.

Также сообщалось, что под ракетный удар в Запорожье попал популярный отель, в котором был детский лагерь.