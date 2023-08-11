Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

«Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті!», - повідомили в ПС ЗС України.

Мешканці Києва і Київщини, в свою чергу повідомили про звуки вибухів. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив: «Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!».

В Повітряних Силах також терміново попередили - Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька області, а також Івано-Франкіівськ - в укриття!

Також стало відомо про падіння уламків ракети в Киеві.

"На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.

Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - повідомив Кличко.

Відомо, що уламки впали в Оболонському районі столиці.

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Ситуація на ЗАЕС наближається до катастрофічної.

Нагадаємо також, що під нову ракетну атаку окупантів в Запоріжжі потрапив готель, в якому знаходиться дитячий табір.