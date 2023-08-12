ВСУ понемногу продвигаются в районе Урожайного, что в Донецкой области. Это очень важное направление, так как оно открывает широкий фронт выхода на Старомлыновку на основную линию обороны.
Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, Урожайное – это юго-восток Старомайорского, это общее направление в сторону Старомлиновки.
"Россияне сейчас там в полукольце в самом Урожайном, и как только они его потеряют, а они однозначно его потеряют. Вот почему они и держатся за него, бросают последние силы туда – после потери Урожайного открывается широкий фронт выхода на Старомлыновку, на основную линию обороны", - говорит Роман Свитан.
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И когда ВСУ возьмут под контроль Урожайное, там уже можно будет вводить наши стратегические резервы, так как ширина фронта позволяет.
"Там в районе больше 10 км, 10-15 км, можно будет подходить уже ближе к Старомлиновке и вскрывать крайнюю последнюю линию обороны, основную, которая есть у россиян там. А дальше уже оперативный простор. Потому россияне сейчас титанические усилия прилагают для того, чтобы удержать Урожайное. Вот Урожайное – это такой ключик к выходу на Старомлыновку", - говорит военный эксперт.
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