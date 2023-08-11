Украинские силы обороны вклиниваются в главную линию обороны противника на юге, и это вызывает со стороны врага необходимость предотвратить этому. Сейчас продолжаются еще более интенсивные боевые действия, чем был в июле.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, сейчас на фронте наблюдается две основные тенденции боевых действий.

"Наши силы обороны вклиниваются в главную линию обороны противника на юге, и это вызывает со стороны противника необходимость предотвратить это. Предотвращение осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление – это прямые контратаки, передвижение резервов для того, чтобы предотвратить прорыв этой основной линии обороны на юге Украины, речь идет о Бердянском и Мелитопольском направление. А в параллели с этим противник использует давно известную такую хрестоматийную тактику для того, чтобы отвлечь от основных направлений сосредоточения наших усилий наши войска на другие направления", - рассказывает эксперт.

Как отмечает Сергей Грабский оккупанты осуществляют постоянное давление именно на Купянско-Лиманском направлении, пытаясь продвигаться и бросая в бой увеличенные подразделения, более интенсивного проводя обстрелы наших позиций.

"По их замыслу, заставляя нас перенаправить часть резервов, которые могли бы быть использованы на юге, для сдерживания продвижения противника на востоке. Это тактика абсолютно сталая, она была нам совершенно понятна еще с зимы. И в соответствии с этим проводились определенные работы по усилению нашей обороноспособности на востоке, а противник абсолютно предполагаемо действует именно по таким алгоритмам", - отмечает Грабский.

На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда вся линия фронта от Купянска до Олешок фактически пылает. То есть, как говорит эксперт, на всей протяженности фронта ведутся боевые действия очень высокой интенсивности. Даже сложно выделить какой-то отдельный участок фронта, где такие боевые действия не происходят.

"То есть мы с вами сейчас находимся на таком плато активности, когда еще в течение определенного периода времени такая активность и интенсивность боевых действий будет сохраняться", - подытожил Сергей Грабский.

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