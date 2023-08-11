Эксперт рассказал о главных задачах ВСУ во время рейдов на левый берег Днепра вдоль линии фронта.

Вооруженные силы Украины прощупывают почву для создания плацдарма по форсированию Днепра. Для этого они проделывают рейды на левый берег реки, при этом имея две главные цели – разведка и уничтожение российских гарнизонов войск.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, любого такого рода рейдовые атаки, они выполняют как минимум две функции. Первое – это разведка, доразведка, корректировка артиллерийского огня, второе – это уничтожение российских гарнизонов, которые там есть, установка минных полей и подготовка к форсированию Днепра.

"А значит, уже идет подготовка к созданию плацдарма. Поэтому, вот эти две задачи выполняет пока в рейдовом режиме наша разведка. Вдоль всей линии левого берега – от Кинбурнской косы до Новой Каховки. То есть, это действительно такая уже обыденная работа наших разведчиков, которые на средствах, которые нам передали наши партнеры – в основном это бронекатера, выполняют такие вылазки, рейдовые основные", - рассказал Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, можно сказать, что украинские силы уже зондируют операции и делают подготовки, которые приведут в конце концов к форсированию Днепра.

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