Вооруженные силы Украины прощупывают почву для создания плацдарма по форсированию Днепра. Для этого они проделывают рейды на левый берег реки, при этом имея две главные цели – разведка и уничтожение российских гарнизонов войск.
Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, любого такого рода рейдовые атаки, они выполняют как минимум две функции. Первое – это разведка, доразведка, корректировка артиллерийского огня, второе – это уничтожение российских гарнизонов, которые там есть, установка минных полей и подготовка к форсированию Днепра.
"А значит, уже идет подготовка к созданию плацдарма. Поэтому, вот эти две задачи выполняет пока в рейдовом режиме наша разведка. Вдоль всей линии левого берега – от Кинбурнской косы до Новой Каховки. То есть, это действительно такая уже обыденная работа наших разведчиков, которые на средствах, которые нам передали наши партнеры – в основном это бронекатера, выполняют такие вылазки, рейдовые основные", - рассказал Роман Свитан.
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Как отмечает эксперт, можно сказать, что украинские силы уже зондируют операции и делают подготовки, которые приведут в конце концов к форсированию Днепра.
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