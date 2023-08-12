Это и обуславливает применение бронетехники, без нее тяжело было бы наступать особенно в этой местности.

ВСУ воспользовались тактикой оккупантов против них самих на одном из самых сложных участков. Военный эксперт Олег Жданов рассказал об этом во время последнего стрима, касающегося ситуации на передовой.

«Враг, к сожалению, учится использовать силы против нас. Но и мы тоже, сейчас ВСУ применяют против противника их оружие – активное минирование местности перед позициями. Вражеская техника рвется на наших минных полях еще похлеще, чем мы им удары наносим. Они не ожидали, что мы проведем такое мощное минирование меж позиционного пространства вдоль всей линии фронта.

Это и обуславливает применение бронетехники, без нее тяжело было бы наступать особенно в той местности, в которой находятся ВСУ. В частности, это Купянское направление. Продвинуться без данной техники крайне тяжело. Наши войска успешно отбили все попытки наступления на данном участке за прошедшие сутки» - делится эксперт.

Также известно, был осуществлен рейд на левый берег Днепра нашими силами специальных операций. Источники, информировавшие об этом, сходятся на одном мнении. Наши ССО, переправившись на левый берег, выбили с позиций 1322 батальон.

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