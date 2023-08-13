На Херсонском направлении сейчас в основном проводятся разведывательные операции, при этом артиллерия также применяется. Информацией поделился полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, рассказывая о ситуации на фронте. Также он рассказал о неожиданных проблемах россиян.

В отношении восточного фронта, в частности Луганского направления, он отметил, что российские силы пытаются начать широкомасштабное наступление с использованием всех доступных ресурсов, включая больше 100 тысяч военных.

Кроме того, эксперт указал на неожиданные факторы, которые затрудняют продвижение российских войск на Луганском направлении. Он отметил наличие проблем в управлении операцией и сложности, связанные с местным рельефом. Этот рельеф создает препятствия для наступления.

К тому же, эксперт отметил организационные и инфраструктурные сложности, которые также мешают российским силам. Все это сказывается на затруднениях в продвижении на Луганском направлении.

"Им мешает две вещи, дураки в управлении и подстилающая поверхность там, где они пытаются пройти. Это нереальная задача" - поделился эксперт.

Ранее эксперт рассказал, оккупанты потеряли преимущество под Бахмутом после активного наступления. Они попытались создать огневой кулак, как планировали, чтобы отбить обратно позиции в районе южнее Бахмута.

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