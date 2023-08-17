В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить питы из кабачка с селедкой, крем-сыром и помидором.
"Хоть в ресторане подавай! На вкус еще лучше, чем с виду 😍 А еще, сезонно и полезно!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 12 небольших пит диаметром 13 см):
- кабачок – 2 шт
- яйца - 2 шт
- сыр твердый – 100 г
- зеленый лук – 30 г
- укроп – 20 г
- 5-6 ст.л. муки
- 0.5 ч.л. разрыхлителя
- приправы по вкусу
Для подачи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:
- крем сыр – 200 г
- селедка Матиас - 12 филе
- руккола - 100 г
- помидоры – 300 г
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Кабачок звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на крупную терку и отжимает лишнюю влагу. Добавляем яйца, муку, разрыхлитель, специи, нарезаем укроп и зеленый лучок. Сюда же добавляем сыр, натертый на крупной терке, и все перемешиваем.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова стелет лист пергамента на противень, перевернутый вверх низом, смазывает его маслом, а сверху выкладывает тесто ровными кружочками диаметром 13 см.
Отправляем питы в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекаем 30 минут или просто до румяной корочки.
Готовые питы начиняем по собственному вкусу, например – крем сыром, селедкой, помидором, рукколой.
"Смакует блюдо очень гармонично и даже изысканно! Эти питы с чем не подавай, они достаточно гармоничны даже со сметаной на завтрак", - добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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