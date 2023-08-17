В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить питы из кабачка с селедкой, крем-сыром и помидором.

"Хоть в ресторане подавай! На вкус еще лучше, чем с виду 😍 А еще, сезонно и полезно!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 12 небольших пит диаметром 13 см):

кабачок – 2 шт

яйца - 2 шт

сыр твердый – 100 г

зеленый лук – 30 г

укроп – 20 г

5-6 ст.л. муки

0.5 ч.л. разрыхлителя

приправы по вкусу

Для подачи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

крем сыр – 200 г

селедка Матиас - 12 филе

руккола - 100 г

помидоры – 300 г

Кабачок звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на крупную терку и отжимает лишнюю влагу. Добавляем яйца, муку, разрыхлитель, специи, нарезаем укроп и зеленый лучок. Сюда же добавляем сыр, натертый на крупной терке, и все перемешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова стелет лист пергамента на противень, перевернутый вверх низом, смазывает его маслом, а сверху выкладывает тесто ровными кружочками диаметром 13 см.

Отправляем питы в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекаем 30 минут или просто до румяной корочки.

Готовые питы начиняем по собственному вкусу, например – крем сыром, селедкой, помидором, рукколой.

"Смакует блюдо очень гармонично и даже изысканно! Эти питы с чем не подавай, они достаточно гармоничны даже со сметаной на завтрак", - добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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