Ситуация может быть более сложной, чем в прошлом году, связанная с электроснабжением и активными обстрелами оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов высказал свои опасения относительно наступающей зимы и ее потенциального влияния на украинскую энергосистему.

В предыдущем году российские войска разрушили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины. Теперь, чтобы вызвать "блекаут", оккупантам потребуется меньше усилий.

Он отметил, что украинская энергосистема базируется на старой советской структуре, которая предусматривала дублирование компонентов. Примерно в каждой трансформаторной будке есть два трансформатора. Ранее это позволяло распределять нагрузку равномерно между ними, чтобы в случае аварии один из трансформаторов мог компенсировать потерю мощности другого.

Благодаря дублированию, Украина смогла справиться с предыдущей зимой с минимальными проблемами в энергосистеме. Однако сейчас даже небольшой ущерб силовой подстанции может вызвать серьезные проблемы. Восстановление энергосистемы потребует времени и усилий, и это будет осуществляться не путем переключения мощностей, а восстановлением физических элементов.

"Сегодня достаточно выбить любую силовую подстанцию, и у нас начнутся проблемы. Подача электроэнергии возможна только после ее восстановления. Не методом опрокидывания мощностей, а уже методом восстановления энергосистемы" - поделился опасением эксперт.

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