Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал непривычный рецепт с огурцами и грибами.

Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, дабы избежать необходимости проводить отдельное консервирование в разных банках, что может отнять значительное количество времени, он решил предоставить рецепт маринованных огурцов с шампиньонами, подходящий для использования одной общей банки.

Ингредиенты (на 3 литровые банки):

900 г огурцов

450 г шампиньонов

1,5 л воды

6 ст. ложек соли

3 репчатые луковицы (+1 л кипятка для удаления горечи)

9 веточек петрушки

9 веточек укропа

9 горошин душистого перца

9 горошин черного перца

3 гвоздики

6 лавровых листов

1,05 л воды

300 г сахара

90 мл столового уксуса 9%

Пошаговое приготовление:

Шаг 1:

Тщательно промойте 900 г огурцов и 450 г шампиньонов. Переложите их в глубокую миску, делится "Мастер Шеф" Клопотенко. В другой емкости приготовьте рассол: влейте 1,5 л теплой воды (примерно 40 градусов), добавьте 6 ст. ложек соли и хорошо размешайте до растворения соли. Залейте огурцы и шампиньоны этим рассолом. Убедитесь, что овощи и грибы полностью покрыты рассолом. Оставьте на 2 часа для просаливания при комнатной температуре.

Шаг 2:

Подготовьте банки и крышки, предварительно стерилизовав их, также рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко. Очистите 2 репчатые луковицы и нарежьте их колечками. Залейте лук 1 л кипятка и оставьте на 5 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем слейте воду и промойте лук холодной водой.

Шаг 3:

Разложите луковые кольца по 3 литровым банкам. "Мастер Шеф" Клопотенко советует, в каждую банку положите по 3 веточки петрушки и укропа, 3 горошины душистого перца и 3 горошины черного перца, а также по 1 бутону гвоздики и 2 лавровых листа.

Шаг 4:

Слейте рассол из огурцов и шампиньонов и равномерно разложите овощи и грибы по банкам.

Шаг 5:

Приготовьте маринад: в кастрюле влейте 1,05 л воды, добавьте 300 г сахара и перемешайте до растворения сахара. Доведите до кипения и варите минуту, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко. Затем добавьте 90 мл столового уксуса 9%, перемешайте и снимите с огня. Разлейте маринад равномерно по банкам, по 350 мл маринада в каждую банку.

После завершения всех этапов, готовым продуктом можно наслаждаться через неделю.

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