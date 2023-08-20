Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, дабы избежать необходимости проводить отдельное консервирование в разных банках, что может отнять значительное количество времени, он решил предоставить рецепт маринованных огурцов с шампиньонами, подходящий для использования одной общей банки.
Ингредиенты (на 3 литровые банки):
- 900 г огурцов
- 450 г шампиньонов
- 1,5 л воды
- 6 ст. ложек соли
- 3 репчатые луковицы (+1 л кипятка для удаления горечи)
- 9 веточек петрушки
- 9 веточек укропа
- 9 горошин душистого перца
- 9 горошин черного перца
- 3 гвоздики
- 6 лавровых листов
- 1,05 л воды
- 300 г сахара
- 90 мл столового уксуса 9%
Пошаговое приготовление:
Шаг 1:
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- Тщательно промойте 900 г огурцов и 450 г шампиньонов. Переложите их в глубокую миску, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
- В другой емкости приготовьте рассол: влейте 1,5 л теплой воды (примерно 40 градусов), добавьте 6 ст. ложек соли и хорошо размешайте до растворения соли. Залейте огурцы и шампиньоны этим рассолом. Убедитесь, что овощи и грибы полностью покрыты рассолом. Оставьте на 2 часа для просаливания при комнатной температуре.
Шаг 2:
- Подготовьте банки и крышки, предварительно стерилизовав их, также рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.
- Очистите 2 репчатые луковицы и нарежьте их колечками. Залейте лук 1 л кипятка и оставьте на 5 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем слейте воду и промойте лук холодной водой.
Шаг 3:
- Разложите луковые кольца по 3 литровым банкам. "Мастер Шеф" Клопотенко советует, в каждую банку положите по 3 веточки петрушки и укропа, 3 горошины душистого перца и 3 горошины черного перца, а также по 1 бутону гвоздики и 2 лавровых листа.
Шаг 4:
- Слейте рассол из огурцов и шампиньонов и равномерно разложите овощи и грибы по банкам.
Шаг 5:
- Приготовьте маринад: в кастрюле влейте 1,05 л воды, добавьте 300 г сахара и перемешайте до растворения сахара. Доведите до кипения и варите минуту, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко. Затем добавьте 90 мл столового уксуса 9%, перемешайте и снимите с огня.
- Разлейте маринад равномерно по банкам, по 350 мл маринада в каждую банку.
После завершения всех этапов, готовым продуктом можно наслаждаться через неделю.
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