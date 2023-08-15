На данный момент известно о попадании в Днепр, пишет Politeka.net. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.
«Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.
Предварительно, известно об одном пострадавшем.
Также ночью взрывы раздавались во Львове.
«Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не будьте у окон», - обращался к жителям города мэр Львова Андрей Садовой.
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Есть попадания во Львовской области.
«Предварительно: есть попадания в нашей области. Львов остается целью врага. Оставайтесь в укрытиях», – сообщали во Львовской ОВА.
Кроме того, есть попадания в Луцке.
"Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.
Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется.
Все экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении Луцкого городского головы Игоря Полищука.
В популярном телеграмм-канале "Николаевский Ванек" подчеркнули, что "это, пожалуй, был самый масштабный обстрел западных регионов с начала войны".
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