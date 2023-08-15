На данный момент известно о попадании в Днепр, пишет Politeka.net. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

«Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

Предварительно, известно об одном пострадавшем.

Также ночью взрывы раздавались во Львове.

«Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не будьте у окон», - обращался к жителям города мэр Львова Андрей Садовой.

Есть попадания во Львовской области.

«Предварительно: есть попадания в нашей области. Львов остается целью врага. Оставайтесь в укрытиях», – сообщали во Львовской ОВА.

Кроме того, есть попадания в Луцке.

"Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.

Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется.

Все экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении Луцкого городского головы Игоря Полищука.

В популярном телеграмм-канале "Николаевский Ванек" подчеркнули, что "это, пожалуй, был самый масштабный обстрел западных регионов с начала войны".

Последние новости Украины:

Россияне прут на еще один город, наращивают силы.

Увеличилось количество жертв подлого ракетного удара.

Также сообщалось о страшных последствиях подлого ракетного удара по Прикарпатью.