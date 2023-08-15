Появились данные о жертвах в результате массированного ракетного удара по Украине.

Так, стало известно, что три человека погибли в Луцке в результате попадания ракеты в предприятие, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко. Еще несколько пострадавших находятся в больнице.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Львову.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что есть много сбитых ракет, однако есть и попадание во двор детского сада.

«Два часа назад на этом месте стоял павильон детского сада. Ракета прямо точно вонзилась в этот павильон», - сообщил Садовый.

На месте попадания огромная воронка, в которой есть остатки ракеты. Кроме того, повреждено более ста помещений, выбито более 500 окон.

На данный момент известно о четырех пострадавших, угрозы их жизни нет.

Известно и о попадании в Днепре.

«Только что вернулся с места "прилетов" по промышленному предприятию в Днепре. Ранены 2 человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован. Он в состоянии средней тяжести. Пожар в целом охватил более 800 кв м. Его локализовали», - сообщили и Днепропетровской ОГА.

Во время утренней массированной атаки защитники из ПВК "Восход" сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555.

Под утро враг нанес ракетные удары также по Черкасчине.

«В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды», - рассказали о последствиях в Черкасской ОВА.

В воздушных силах ВС Украины сообщают, что удалось уничтожить 16 ракет.

"Около 4.00 часов 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

В целом зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов", - сообщили защитники неба над Украиной.

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После ракетного удара Львов окутан дымом от пожаров.

Также сообщалось о масштабном пожаре в Днепре после ракетной атаки.

Напомним также, что россияне прут на еще один город, наращивают силы.