Так, на даний момент відомо, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.
«Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні Львівської ОВА.
На даний момент про загиблих не повідомляється.
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Невеликі загоряння також фіксували і в інших частинах Львова - їх оперативно загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також є повідомлення про пошкодження транспортних засобів.
«У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає», - додали у Львівській ОВА, опублікувавши також фото одного з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватних будинків у Ставчанах.
Нагадаємо, що минулої ночі Україна здригнулася від масованого ракетного удару.
Також зафіксовані влучання у Луцьку та Дніпрі.
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Збільшилася кількість жертв підлого ракетного удару.
Також повідомлялось про страшні наслідки ракетного удару по Прикарпаттю.
Нагадаємо також, що росіяни пруть на ще одне місто, нарощують сили.