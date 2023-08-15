Так, на даний момент відомо, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській.

«Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

На даний момент про загиблих не повідомляється.

Невеликі загоряння також фіксували і в інших частинах Львова - їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також є повідомлення про пошкодження транспортних засобів.

«У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає», - додали у Львівській ОВА, опублікувавши також фото одного з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватних будинків у Ставчанах.

Нагадаємо, що минулої ночі Україна здригнулася від масованого ракетного удару.

Також зафіксовані влучання у Луцьку та Дніпрі.

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Збільшилася кількість жертв підлого ракетного удару.

Також повідомлялось про страшні наслідки ракетного удару по Прикарпаттю.

Нагадаємо також, що росіяни пруть на ще одне місто, нарощують сили.