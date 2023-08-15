На даний момент відомо про влучання у Дніпрі, пише Politeka.net. Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.
«Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа», - йдеться у повідомленні.
Попередньо, відомо про одного постраждалого.
Також вночі вибухи лунали у Львові.
«У Львові знову вибухи. Прошу, не нехтуйте укриттям. Не будьте біля вікон», - звертався до мешканців міста мер Львова Андрій Садовий.
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Є влучання у Львівській області.
«Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях», - повідомляли у Львівській ОВА.
Крім того, є влучання у Луцьку.
"Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.
Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється.
Усі екстрені служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.
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