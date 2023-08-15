На даний момент відомо про влучання у Дніпрі, пише Politeka.net. Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

«Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа», - йдеться у повідомленні.

Попередньо, відомо про одного постраждалого.

Також вночі вибухи лунали у Львові.

«У Львові знову вибухи. Прошу, не нехтуйте укриттям. Не будьте біля вікон», - звертався до мешканців міста мер Львова Андрій Садовий.

Є влучання у Львівській області.

«Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях», - повідомляли у Львівській ОВА.

Крім того, є влучання у Луцьку.

"Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.

Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється.

Усі екстрені служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

У популярному телеграм-каналі «Миколаївський Ваньок» підкреслили, що «це, мабуть, був наймасштабніший обстріл західних регіонів з початку війни».

У Львові є влучання у житлові будинки.

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