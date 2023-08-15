Враг не прекращает попытки пересечь границу Украины в Северной операционной зоне.

Об очередном инциденте на границе сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Politeka.net.

По его словам, очередная вражеская попытка пересечения государственной границы Украины со стороны российской федерации была пресечена в пределах Новгород-Северской территориальной общины.

«Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой», - сообщил Наев.

По его словам, по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков.

Они, понеся потери ранеными и убитыми, отошли в обратном направлении.

Добавим, что Наев не исключает повторного вражеского наступления на Киев.

"Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем она не может произойти", - подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

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