З’явилися дані про жертви внаслідок масованого ракетного удару по Україні.

Так, стало відомо, що троє людей загинуло в Луцьку внаслідок влучання ракети в підприємство, пише Politeka.net.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

Вранці росіяни завдали ракетного удару по Львову.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що є багато збитих ракет, однак є й влучання — у двір дитячого садка.

«Дві години тому назад на цьому місці стояв павільйон дитячого садочка. Ракета прямо точно влупила в цей павільйон», - повідомив Садовий.

На місці влучання величезна вирва, в якій є залишки ракети. Крім того, пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон.

На даний момент відомо про чотирьої постраждалих, загрози їх життю немає.

Відомо і про влучання у Дніпрі.

«Тільки-но повернувся з місця "прильотів" по промисловому підприємству у Дніпрі. Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували», - повідомили і Дніпропетровській ОДА.

Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.

Під ранок ворог завдав ракетних ударів також по Черкащині.

«Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води», - розповіли про наслідки у Черкаській ОВА.

У Повітряних силах ЗС України повідомляють, що вдалося знищити 16 ракет.

"Близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів", - повідомили захисники неба над Україною.

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Після ракетного удару Львів оповитий димом від пожеж.

Також повідомлялось про масштабну пожежу у Дніпрі після ракетної атаки.

Нагадаємо також, що росіяни пруть на ще одне місто, нарощують сили.