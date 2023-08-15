Как сообщает прокуратура Донецкой области, российская армия продолжает атаковать гражданское население и инфраструктуру в Донецкой области.

Поздно вечером 14 августа, в 23:23, вооруженные силы России осуществили ракетный обстрел Краматорска.

По предварительным данным, оккупанты атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300.

«Снаряды окупантов попали по складским помещениям, где хранились продукты питания. На площади 2400 кв. м возник пожар. В результате обстрела под завалами оказались два грузчика, тело одного из них деблокировали спасатели. Состояние другого мужчины пока неизвестно», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, получила телесные повреждения 38-летняя кладовщик предприятия.

Напомним, россияне нанесли по Украине новый массированный ракетный удар.

Около 4.00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».

"Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям", - сообщали защитники неба над Украиной.

На Волыни в результате ракетного удара погибли три работника предприятия, еще трое - ранены.

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Напомним также, что россияне прут на еще один город, наращивают силы.