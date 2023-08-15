Украина пережила новый массированный ракетный удар, в результате которого есть жертвы и раненные.

Под удар попали Луцк, Львов, Смела, Днепр, пишет Politeka.net.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает в своем телеграм-канале, что у этой атаки есть отличительные моменты.

"Были запущены и были сбиты: 4/0– Х-22, 4/0– КРМ "Калибр", 20/16– Х-101/555. Отличительные моменты - с 6 августа первое применение Х-101/555, для чего были подняты 11 самолетов Ту-95МС, хотя, по идее, хватило бы и 3.

Применения Х-101/555 показательно не только задействованными носителями. Хронология пусков ракет Х-101/555 за последние 2 месяца такова: 26 июня, 26 июля, 6 августа, 15 августа.

При этом при каждом из этих пусков применяется количество ракет соответствующее данным об их производстве до двух ракет в сутки», - говорит Коваленко.

По словам военного эксперта, один раз — это случайность, два раза — это совпадение, а три уже закономерность.

«Четыре раза... Возможно, в отношении Х-101/555 и вправду наступил тот момент, когда, что производят, то и применяют. Хотя, это не отменяет того факта, что немного, но они увеличили производство.

Так же, на себя обратило внимание, что пуски из Чёрного моря КРМБ "Калибр" осуществлялись с фрегата, ударный потенциал которого 8 ракет», - обратил внимание Коваленко.

Недогрузили или сэкономили? И зачем, если согласно боевому заданию достаточно было 4 ракет, рисковали фрегатом в открытом море, а не применили ДЭПЛ?», - размышляет Коваленко.

Добавим, тем временем стало известно, что количество раненых на Львовщине увеличилось до 15 человек. Среди них есть 10-летняя девочка.

К счастью, погибших нет.

Добавим, ранее стало известно о жертвах в результате ракетных ударов в Краматорске и Луцке.

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