Преддверие 24 августа, Дня Независимости, становится периодом подготовки российскими оккупационными войсками к возможному новому масштабному ракетному или "шахедному" наступлению. Об этом высказался эксперт Олег Жданов.

В последние времена российские вооруженные силы избегают атаковать военные объекты, так как испытывают сложности с их выявлением. Однако рф может продолжить оказывать давление на украинское общество с целью добиться мирного урегулирования, даже если это потребует больших жертв.

Возможной целью может стать поражение территорий с высокой плотностью населения, так как большее количество жертв было бы выгодно для оккупантов.

«У нас на сегодняшний день малое количество ПВО, все города оптимально защитить не получится. Мы проводим защиту по объектам, сбиваем над городами ракеты и т.д. Попадания несут разрушения – выбитые стекла, горящие здания и автомобили. Сейчас участились удары прямо по жилым домам, учебным заведениям, как мы видим» - делится эксперт.

Также эксперт напомнил, что осенью у украинцев может быть проблема, как и в прошлом году. В предыдущем году российские войска разрушили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины. Теперь, чтобы вызвать "блекаут", оккупантам потребуется меньше усилий.

Сейчас даже небольшой ущерб силовой подстанции может вызвать серьезные проблемы. Восстановление энергосистемы потребует времени и усилий, и это будет осуществляться не путем переключения мощностей.

Последние новости Украины:

Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.