Жизнь украинцев уносят не только жестокие вражеские обстрелы и война.

Так, Украину потряс ряд трагедий, жертвами которых стали обычные люди, которые отдыхали или спешили по своим делам.

Одна из трагедий произошла в Киеве, на озере Алмазное. Там утонул мужчина.

Сообщается, что тело киевлянина находилось в 15 метрах от берега. До прибытия медиков «скорой» пострадавшему проводились реанимационные мероприятия, но, к сожалению, результата они не принесли.

Еще одно несчастье произошло во Львовской области. Там в ДТП погиб 17-летний парень.

Как рассказали в полиции, автокатастрофа произошла на автодороге "Львов-Луцк" в селе Бабичи Червоноградского района.

Предварительно установлено, что водитель грузовика «DAF», 29-летний житель одного из сел Стрыйского района, столкнулся со скутером «Unu», которым управлял 16-летний местный житель.

«В результате ДТП водитель двухколесного получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Пассажир скутера, 17-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия», – рассказали правоохранители обстоятельства ДТП.

Еще одно тяжелое ДТП произошло на автодороге «Киев-Чоп» между селами Тараканов и Подлужье Дубенского района.

«Авария произошла с участием двух грузовых автомобилей марок DAF и легкового автомобиля марки ВАЗ-2101», – рассказали в ГСЧС.

В результате удара водителя и пассажира зажало в легковушке.

К счастью, погибших в результате этого ДТП нет.

Ранее на Львовщине в результате столкновения с автомобилем погиб водитель повозки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Буск-Берестечко» вблизи поселка Лопатин Червоноградского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Caddy, 42-летний житель одного из сел района, столкнулся с гужевой повозкой, которой управлял 63-летний местный житель.

В результате ДТП водитель подводы получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Последние новости Украины:

Ужасное ДТП произошло в центре Киева - машины разорвало на части.

Также сообщалось, что праздник превратился в большую беду - пострадавших все больше.

Напомним также, что трагедией обернулись развлечения под Киевом.