Страшні опіки тіла отримав підліток у Київській області, медики намагаються врятувати його життя.

Як розповіли в поліції Київщини, 13-річний Микита з Бучі отримав понад 90% тяжких опіків.

Хлопчик задля розваги поліз на дах електропотяга, там його вразило струмом.

«Ушкодження були практично несумісні із життям», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, діяти необхідно було терміново, тож поліцейські екстрено супроводили швидку з постраждалим в Опіковий центр столиці.

Зараз лікарі борються за життя дитини.

«Звертаюсь до молоді, одна мить ваших емоційних раптових пошуків нових вражень може коштувати здоровʼя або навіть життя. «Не пхайте пальці в розетку!» Думайте головою!», - закликав Нєбитов.

Також правоохоронець звернувся до батьків, закликавши їх цікавитись дозвіллям дітей.

Нагадаємо, раніше стало відомо про трагічну загибель дівчинки на відомому пляжі в Києві.

Тіло дитини знайшли в десяти метрах від берега.

Також повідомлялось про нещастя на Одещині. Там загинув дідусь, який намагався врятувати онучок.

Дівчатка відплили від берега на матраці і почали кричати про допомогу. Дідусь кинувся до них, але все закінчилося трагедією.

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