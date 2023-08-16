На всех направлениях оккупанты обстреливают и бомбят позиции ВСУ из всех видов вооружений, пытаясь идти вперед.

По словам украинского журналиста, политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, российские захватчики пытаются вернуть потерянные позиции на Урожайном и отодвинуть украинские силы на Бахмутском и Купянском направлении.

«Везде получили в бубен и откатились. Про Авдеевку и Марьинку отдельно. Там после обстрелов и бомбежек лезли с особым упорством. Отгребли, соответственно, по полной программой и добавки не просят. А вот на Токмакском и Бердянском наши их понемногу давят», - рассказал Сазонов.

По его словам, «давление» происходит на таких удачных участках, что даже небольшое отступление оккупантов в перспективе сулит им серьезные проблемы.

Добавим, что украинские войска продолжают атаки на россиян после освобождения Урожайного.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

«На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки», — сказал спикер.

По словам Ковалева, противник вел также безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки.

Тем временем в Сети появились новые кадры из Бахмута.

Город превратился в безжизненные, черные руины.

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