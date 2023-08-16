По словам украинского журналиста, политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, российские захватчики пытаются вернуть потерянные позиции на Урожайном и отодвинуть украинские силы на Бахмутском и Купянском направлении.

«Везде получили в бубен и откатились. Про Авдеевку и Марьинку отдельно. Там после обстрелов и бомбежек лезли с особым упорством. Отгребли, соответственно, по полной программой и добавки не просят. А вот на Токмакском и Бердянском наши их понемногу давят», - рассказал Сазонов.

По его словам, «давление» происходит на таких удачных участках, что даже небольшое отступление оккупантов в перспективе сулит им серьезные проблемы.

поле боя, техника оккупантов

Добавим, что украинские войска продолжают атаки на россиян после освобождения Урожайного.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

Жуткое ДТП в центре Киева, авто разорвало на куски: "Шли на взлет"

Новый ракетный удар по Украине стал "особенным": эксперт указал на отличия

Сумская решила оздоровиться на роскошном курорте: "Сколько военных там лечится?"

Это очень мощный удар: печальные новости с Купянского направления, оккупанты достигли цели
Показать еще

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

«На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки», — сказал спикер.

По словам Ковалева, противник вел также безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки.

Тем временем в Сети появились новые кадры из Бахмута.

Город превратился в безжизненные, черные руины.

Последние новости Украины:

ВСУ освободили Урожайное - чем важен населенный пункт и что будет дальше.

Также сообщалось о серьезных последствиях новой масштабной атаки "Шахедов".

Кроме того, Politeka.net писала про важный прорыв ВСУ на Юге.