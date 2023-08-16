По словам украинского журналиста, политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, российские захватчики пытаются вернуть потерянные позиции на Урожайном и отодвинуть украинские силы на Бахмутском и Купянском направлении.
«Везде получили в бубен и откатились. Про Авдеевку и Марьинку отдельно. Там после обстрелов и бомбежек лезли с особым упорством. Отгребли, соответственно, по полной программой и добавки не просят. А вот на Токмакском и Бердянском наши их понемногу давят», - рассказал Сазонов.
По его словам, «давление» происходит на таких удачных участках, что даже небольшое отступление оккупантов в перспективе сулит им серьезные проблемы.
Добавим, что украинские войска продолжают атаки на россиян после освобождения Урожайного.
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Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Кроме того, украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.
«На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки», — сказал спикер.
По словам Ковалева, противник вел также безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки.
Тем временем в Сети появились новые кадры из Бахмута.
Город превратился в безжизненные, черные руины.
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