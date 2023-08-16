Да, в эти минуты идет сильный обстрел города Херсон, пишет Politeka.net.
Об опасности сообщили в Херсонской ОГА.
«Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу!», - срочно предупредил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Ранее стало известно, что сегодня ночью российские военные в очередной раз обстреляли из артиллерии Дарьевскую общину Херсонского района.
Оккупанты попали по частному дому, в результате чего произошло его возгорание.
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Всего за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел Херсонщины, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещение "Пункта несокрушимости" в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.
Напомним, что минувшей ночью оккупанты атаковали Украину "Шахедами".
К сожалению, не все вражеские беспилотники удалось сбить. Есть попадания.
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Также сообщалось о главном преимуществе ВСУ в этой войне.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация под Бахмутом обострилась еще больше.